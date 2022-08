Macbook Air M2, la domanda è troppo alta: i tempi di consegna si allungano

Il Macbook Air 2022 è stato lanciato in Italia l'8 luglio scorso, in contemporanea con il resto del mondo. A poco più di un mese dall'uscita del device, però, pare che Apple stia faticando a stare al passo con le vendite del suo nuovo laptop, che sembra essere particolarmente amato dai fan.

Stando a quanto riporta Macrumors, infatti, a più di un mese dal lancio del nuovo Macbook Air le sue scorte sarebbero ancora relativamente ridotte, mentre la domanda da parte dei consumatori sarebbe decisamente alta, probabilmente grazie al prezzo aggressivo ed al passaggio dal chip M1, che ormai ha quasi due anni sulle spalle, al SoC M2.

In particolare, negli Stati Uniti, le spedizioni di Macbook Air richiedono almeno due o tre settimane per essere evase fin dal modello base, cioè quello con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Le altre configurazioni si attestano anch'esse sulle due o tre settimane di tempo tra l'ordine del device e il suo arrivo a casa dell'utente o presso l'Apple Store di riferimento.

A rendere più complessa la questione sono due fattori diversi: il primo è che le vendite sono aumentate grazie alle promozioni Back to School di Apple, che permettono un risparmio piuttosto considerevole sul device, a patto di acquistarlo nei mesi estivi (cioè prima del ritorno a scuola, come dice il nome della promozione). Il secondo sono i problemi delle catene produttive di Apple, i quali non sembrano essersi ancora risolti.

Per la verità, l'allungamento dei tempi di spedizioni dei Macbook Air M2 dipende sia da un aumento della domanda che da un'offerta stagnante, ovvero dalla combinazione tra l'elevata richiesta dei fan e l'incapacità dei fornitori di Apple di aumentare la propria produzione. Ormai, comunque, sono già diversi mesi che i ritardi nelle consegne dei nuovi Mac e Macbook sono all'ordine del giorno, mentre resta da vedere se Apple riuscirà a stare al passo con le vendite di iPhone 14 quando lo smartphone sarà lanciato, a settembre.