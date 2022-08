MacBook Air M2 ed iPad Pro da 128 gigabyte in offerta oggi su Amazon

Anche in giornata odierna, non si fermano le promozioni Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo una serie di offerte molto interessanti su due dispositivi Apple: il MacBook Air con processore M2 e l'iPad Pro da 128 gigabyte, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Di seguito i dettagli:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2 : display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia: 1599 Euro (1879 Euro)

: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia: 1599 Euro (1879 Euro) 2021 Apple iPad Pro (12,9", Wi-Fi, 128GB) - Grigio siderale (5ª generazione): 1018 Euro (1219 Euro)

Sul MacBook Air è garantito anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 319,80 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero con possibilità di saldare la parte restante anche in anticipo. Per quanto riguarda la consegna, invece, l'arrivo a casa è previsto per giovedì 25 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Per quanto concerne l'iPad Pro da 12,9 pollici, come indicato poco sopra siamo di fronte alla variante WiFi Only con 128 gigabyte di storage interno. Anche in questo caso, è disponibile il pagamento in cinque rate mensili, da 203,60 Euro al mese a tasso zero ed alle stesse condizioni di quello indicato poco sopra.