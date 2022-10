MacBook Air M2 ed iPhone 13 Pro Max: sconti fino al 15% per il Prime Day

Ancora sconti dal fronte Amazon in occasione del Prime Day 2022. Tra i prodotti che vengono proposti a prezzi ridotti ne troviamo anche alcuni a marchio Apple. Nella fattispecie, il colosso di Seattle sconta un MacBook Air con M2 ed iPhone 13 Pro Max da 1 terabyte.

Di seguito gli sconti:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2 : display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale: 1299 Euro (1529 Euro)

Apple iPhone 13 Pro Max (1TB) - Oro: 1600,75 Euro (1869 Euro)

Ovviamente garantita la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon: su MacBook Air con M2 le rate sono da 259,80 Euro al mese, e la consegna è garantita per giovedì 13 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 18 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Su iPhone 13 Pro Max, invece, non viene data la possibilità di dilazionare il pagamento, e la consegna è garantita per giovedì 13 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 18 minuti. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere AppleCare+ per due anni.

Le promozioni sono disponibili fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 Ottobre 2022, in esclusiva per i clienti Prime.