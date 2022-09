MacBook Air con M2 in offerta su Amazon: quasi 400 Euro di sconto!

Interessantissimo sconto proposto in giornata odierna da Amazon sul MacBook Air con chip M2, che è stato presentato qualche mese fa. Il colosso di Seattle, nella fattispecie, permette di godere di uno sconto del 21%, pari a quasi 400 Euro, sul laptop di ultima generazione di Apple.

Di seguito i dettagli:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento: 1487 Euro(1879 Euro)

E’ disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 297,40 Euro a tasso zero ed interessi zero. Il prodotto, tuttavia, viene indicato come “attualmente non disponibile”, ma come viene indicato direttamente nella scheda prodotto “stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile”.

E’ possibile quindi completare l’ordine anche in questo momento per bloccare il prezzo. In offerta troviamo anche la variante con 256 gigabyte di storage:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento: 1376,10 Euro (1529 Euro)

In quest’ultimo caso, le cinque mensilità Amazon sono da 275,22 Euro a tasso zero ed interessi zero, e la consegna è garantita senza costi aggiuntivi entro venerdì 16 Settembre 2022.