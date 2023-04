MacBook Air con M2, sconto di quasi 600 Euro da Mediaworld solo per oggi

Super sconto proposto tra le offerte solo per oggi targate Mediaworld. In giornata odierna, 6 Aprile 2023, la catena di distribuzione permette di portare a casa ad un prezzo molto interessante il MacBook Air da 13,6 pollici con processore M2.

Il laptop, nella configurazione con M2 8-core, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, è disponibile a 999 Euro, il 34% in meno rispetto ai 1529 Euro di listino, con consegna garantita tra il 7 ed il 13 Aprile 2023 ed il ritiro gratuito in negozio a partire dall'11 Aprile 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna.

A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni: Minight, Gray, Starlight e Silver. La promozione è sicuramente molto interessante e consente di risparmiare un'ottima somma, 530 Euro per la precisione.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche la protezione per un anno da guasti e da furto a 119,99 Euro, e per un anno da guasto, due anni per danni e due anni per furto a 189,99 Euro. Disponibile anche il ritiro dell'usato RAEE a costo zero.

Per quanto concerne il pagamento a rate, è disponibile il finanziamento su misura di Apple che permette di scegliere la rata preferita. Inclusi nel bundle tre mesi di Apple TV+ e quattro mesi di Apple Arcade.