MacBook Air M2: super sconti su Amazon per i modelli da 13' e 15'

Sono passate poche ore dalla presentazione dei nuovi MacBook Air con M3, e su Amazon vengono proposte delle promozioni molto interessanti sui modelli precedenti con chipset M2 e display Liquid Retina da 13,6 e 15,3 pollici. Il risparmio è davvero molto importante e rappresentano senza dubbio un'ottima opportunità per acquistarli.

SUPER SCONTO su MacBook Air da 13” con M2

Di seguito le configurazioni in offerta:

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2 : display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia: 1479,27 Euro (1699 Euro)

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3", 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad - Mezzanotte: 1698 Euro (1879 euro)

Su entrambe le configurazioni, la configurazione viene proposta per venerdì prossimo per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 20 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La disponibilità, sul MacBook Air da 13,6 pollici, è garantita solo su sei unità, mentre per quanto riguarda la variante da 15 pollici è più ampia.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste.