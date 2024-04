MacBook Air M2, SUPER SCONTO proposto da Amazon oggi 5 Aprile 2024

Amazon quest’oggi propone un super sconto anche sul MacBook Air da 13 pollici con processore M2, il cui prezzo cala al minimo storico rispetto a quello di listino.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il MacBook Air M2 è disponibile in offerta 1399 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1649 Euro di listino. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per lunedì prossimo se si effettua l’ordine entro 5 ore e 26 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Il MacBook Air in questione è il modello della lineup 2023, con chip M2, display Liquid Retina da 15,3 pollici, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate da 279,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.