I nuovi MacBook Air M3 in arrivo a Marzo 2024: saranno da 13 e 15 pollici

Lo scorso mese, Apple ha lanciato i nuovi MacBook Pro con M3 nel corso dell’evento di Halloween notte. A quanto pare però il nuovo chipset della linea Apple Silicon debutterà, nel corso del 2024, anche sui MacBook Air.

Secondo quanto affermato dal popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, il colosso di Cupertino potrebbe lanciare i nuovi MacBook Air con processore M3 e schermi da 13 e 15 pollici già a Marzo 2024.

Apple starebbe sviluppando i Mac insieme a macOS 14.3, un nuovo major update per macOS Sonoma che secondo le previsioni dovrebbe arrivare sui laptop e pc fissi tra gennaio e marzo, mentre i nuovi MacBook Air sarebbero in previsione di debutto intorno a marzo. Non è chiaro se Apple abbia intenzione di organizzare un nuovo keynote oppure se, sulla scia di quanto fatto anche per altri prodotti, il lancio possa avvenire attraverso un comunicato stampa.

Resta da capire anche se da questo aggiornamento saranno interessati anche altri modelli di Mac: i MacBook Pro e iMac sono stati aggiornati ad ottobre 2023, mentre l’ultimo upgrade per il Mac Mini risale a gennaio 2023, con Mac Studio e Mac Pro che hanno seguito a ruota a giugno 2023.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.