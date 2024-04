MacBook Air M3 oggi è un VERO AFFARE grazie allo sconto Amazon

Oggi, su Amazon, servono solo 1199€ per portarsi a casa l'ultimo arrivato di casa Apple per quanto riguarda i notebook entry level. Il modello in esame è il MacBook Air con chip M3, disponibile nel taglio di memoria da 256 GB al prezzo più basso di sempre.

Le colorazioni in promozione sono tutte e quattro, vale a dire Mezzanotte, Grigio siderale, Galassia e Argento. La vera novità di quest'anno sta tutta "sotto al cofano", con il chip M3 che introduce la terza generazione di SoC costruiti in casa da Apple come vi abbiamo raccontato nel nostro approfondimento su M3. Questo si traduce in una migliore efficienza lato consumi energetici, ma anche maggiori prestazioni rispetto alle generazioni passate, dagli M1 ai MacBook Air con chip Intel che da qualche anno sono stati egregiamente sostituiti dagli ultimi modelli.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Per il resto, MacBook Air presenta il design introdotto con il chip M2 del 2022, ovvero uno chassis più squadrato e l'avvento del notch nel display. Look che strizza l'occhio ai modelli più performanti, quei MacBook Pro da 14 e 16 pollici che ormai fanno da padroni in casa Apple lato pro user.

Le caratteristiche tecniche del modello in sconto, oltre al chip M3 con CPU e GPU 8-core e ai 256 GB di memoria interna su SSD, parlano di un dispositivo con 13.6 pollici di diagonale, 8 GB di RAM e fotocamera con risoluzione a 1080p. Il tutto racchiuso in un corpo sottilissimo e dal peso contenuto di soli 1.24 kg.

Non manca il riconoscimento tramite impronta digitale grazie al Touch ID, presente sulla tastiera, anch'essa rinnovata con la nuova generazione di MacBook Air. Un ottimo compromesso per chiunque sia alla ricerca di un prodotto leggero, compatto, performante e in grado di durare nel tempo come pochi altri laptop. Ciliegia sulla torta macOS, il sistema operativo che da anni spinge i prodotti della mela di Cupertino che vi garantirà un flusso di lavoro ottimale grazie alle applicazioni sviluppate e pensate per essere sfruttate con il software Apple.

