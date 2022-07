MacBook Air e MacBook Pro M1 in offerta da Euronics, fino 246 Euro in meno

Mentre si avvicina alla sua conclusione l’offerta sul PC desktop Lenovo da gaming con RTX 3060, Euronics propone parallelamente alcuni sconti su MacBook Air 2020 e MacBook Pro 2020, ovviamente dotati del chip proprietario Apple Silicon M1.

Si parte dal MacBook Air 2020 nella versione argentata da 256 GB di capienza in formato SSD, accompagnato da 8 GB di RAM, dal già citato chip Apple Silicon M1 a 16 core con GPU e Neural Engine e dal display Retina da 13,3 pollici la cui risoluzione è pari a 2560 x 1600 pixel. In questo caso specifico non viene chiarito se lo sconto vale solo online o anche in negozio; ciò che importa è sapere che il prezzo passa da 1.229 Euro a 1.074 Euro.

In alternativa, fino a questa sera potrete accedere alla versione grigio siderale da 512 GB a 1.199 Euro al posto di 1.429 Euro. La scheda tecnica non cambiano, eccetto per la citata capienza dell’unità di archiviazione. Per questo MacBook Air 2020 specifichiamo che l’offerta è valida anche presso i negozi fisici.

Dulcis in fundo, a chiudere il trio è il MacBook Pro argentato nella versione da 512 GB con SoC Apple M1 dotato di Neural Engine, sistema operativo macOS Big Sur installato al primo avvio e schermo Retina True Tone sempre da 13,3 pollici di diagonale. Il prezzo da Euronics è pari a 1.463 Euro anziché 1.709 Euro, ma risulta valido solamente online; presso i negozi fisici, invece, costa 1.499 Euro.

