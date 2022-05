MacBook Air e MacBook Pro in sconto da Euronics, modelli con chip M1

Se non state cercando un PC da gaming con RTX 3060 in offerta ma preferite i computer portatili della Mela, Euronics ha comunque le offerte perfette per voi. La catena di distribuzione diffusa in tutta Europa, infatti, anche in Italia fino al 25 maggio prossimo propone MacBook Air e MacBook Pro in sconto, con risparmi fino al 17%.

Partiamo dal più economico MacBook Air M1 lanciato a fine 2020, venduto a 999 Euro al posto dei 1.159 Euro di listino. Si tratta della versione con schermo Retina da 13,3 pollici (risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel), 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD lato memoria, processore Apple Silicon M1 a 16 core e sistema operativo Mac OS-X Big Sur.

Salendo vertiginosamente di prezzo, dunque, è possibile accedere al MacBook Pro del 2020 dotato di processore Intel Core i5 con chip grafico Iris Plus integrato e frequenza Boost pari a 3,8 GHz massimo, accompagnato sotto la scocca da un’unità SSD da 1 terabyte e da 16 GB di RAM LPDDR4X a 3733 MHz. Lo schermo, dunque, è un Retina True Tone IPS da 13,3 pollici di diagonale. Tutto ciò viene proposto da Euronics a 2.029 Euro anziché 2.459 Euro.

Scende infine da 2.349 Euro a 2.099 Euro il MacBook Pro con chip proprietario M1 Pro, seguito da uno schermo Liquid Retina XDR da 14,2 pollici e, sempre sotto la scocca, 512 GB di SSD e 16 GB di RAM. In poche parole, il meglio del meglio per chi apprezza l’ecosistema della Mela.

Ricordiamo, in conclusione, che da Euronics è attivo il volantino “50 prodotti al 50%” proprio fino al 25 maggio 2022.