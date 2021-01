MacBook Air con MagSafe e nuovo design, ci siamo: lancio già nel 2021?

Secondo quanto riferito da Bloomberg News, Apple sarebbe al lavoro sulla nuova generazione dei MacBook Air che, a quanto pare, segnerà il ritorno del connettore di ricarica MagSafe dopo averlo visto all'opera sugli iPhone lo scorso Novembre.

L'autorevole giornale riferisce che il nuovo laptop potrebbe raggiungere i negozi entro la fine del 2021 o al massimo nel 2022, e dovrebbe sfoggiare anche un design più sottile e leggero rispetto al modello esistente.

Questa riduzione delle dimensioni sarebbe possibile grazie alle cornici più ridotte ed uno schermo da 13 pollici, mentre il comparto di connettività dovrebbe essere caratterizzato da due porte USB-C. Probabile anche che Apple includa la nuova generazione di processori proprietari, ovvero i successori diretti dell'M1 che abbiamo visto in azione sul MacBook Pro e Mac Mini annunciati lo scorso anno.

Del ritorno del MagSafe sui MacBook si era già discusso in passato ed in molti avevano dato per certo il ripristino del connettore (che è stato eliminato qualche anno fa dai laptop a favore dell'USB-C), e con la pubblicazione di questo nuovo rapporto non fa altro che dare forza ali rumor.

Qualche settimana fa l'autorevole analista Ming-Chi Kuo aveva svelato che Apple sarebbe al lavoro su un nuovo design per il MacBook Pro, e non è da escludere che i due modelli condividano le stesse linee.