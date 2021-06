MacBook Air, il notebook con chip M1 in offerta con oltre 150 Euro di sconto

Dopo aver lanciato nei suoi store fisici i nuovi POCO F3 e X3 Pro, Unieuro torna subito in pista per regalarci un'imperdibile offerta su uno dei notebook più desiderati dell'anno. Stiamo parlando del MacBook Air con chip M1.

Il nuovo MacBook Air da 13 pollici è disponibile da Unieuro nella variante con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione su SSD nelle colorazioni grigio, argento e oro a uno dei prezzi più bassi di sempre. Il nuovo MacBook con chip M1 viene infatti offerto a 999 Euro in questa particolare configurazione per uno sconto di oltre 150 Euro e un risparmio totale sul prezzo di listino del 13%.

Ricordiamo che si tratta di un portatile unico nel suo genere, frutto di un lavoro di ingegnerizzazione semplicemente perfetto da parte di Apple, che ha permesso l'implementazione del cosiddetto "chip delle meraviglie" Apple M1 Silicon all'interno di una scocca unibody e con dissipazione totalmente passiva.

Se siete interessati, ma non ancora convinti del tutto, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa del MacBook Air M1. Se invece siete curiosi di scoprire cos'altro ha in serbo per noi Unieuro per il mese di giugno, vi consigliamo di sfogliare il nuovo volantino con le istruzioni per ottenere anche una bici elettrica Woow Bike in omaggio.