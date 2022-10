MacBook Air in offerta da Unieuro, c'è ultimo modello con chip M2

Oltre al PC MSI con RTX 3060 in offerta, Unieuro propone diversi MacBook Air con chip M1 e M2 a prezzi vantaggiosi. Non ci troviamo dinanzi a sconti particolarmente elevati, ma restano promozioni che potrebbero interessare tutti coloro che desiderano un nuovo MacBook per studio o lavoro.

All’interno del volantino Passione Casa disponibile ancora per pochi giorni figura innanzitutto il MacBook Air M1 da 512 GB a 1.199 euro al posto di 1.459 euro. Sotto la scocca presenta il SoC Apple Silicon M1 da 16 core lato CPU, con GPU proprietaria, Neural Engine e 8 GB di RAM ad accompagnarlo. Il display, invece, è il caratteristico Retina da 13,3 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel.

Altrimenti, scende da 1.549 euro a 1.369 euro il modello di ultima generazione MacBook Air con chip M2 la cui CPU è sempre octa-core e trova il Neural Engine proprietario. Si trovano poi 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, mentre il display resta il Retina IPS da 13,6 pollici con risoluzione 2560 x 1664 pixel e supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision.

Il pagamento in entrambi i casi può essere effettuato in 3 mensilità senza interessi con Klarna e PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita. Se invece preferite altri modelli con più spazio di archiviazione o RAM, è sufficiente visitare il portale di Unieuro per trovare altre offerte, seppur meno convenienti.

