MacBook Air pronti a seguire i nuovi Pro: notch in arrivo nel 2022?

Quando mancano poche ore all'evento Apple del 18 Ottobre, sul web continuano a moltiplicarsi leak anche sui progetti a lungo termine che ha in serbo il colosso di Cupertino per i propri utenti, in particolare per i MacBook.

Proprio i laptop sono destinati ad essere il piatto forte dell'evento di stasera, e secondo le ultime indiscrezioni i nuovi MacBook Pro potrebbero sfoggiare un notch che ospiterà una webcam Full HD. Non sono invece attesi nuovi MacBook Air, che però nel 2022 dovrebbe seguire le orme del fratello grande.

Secondo il leaker Ty98, che già lo scorso agosto aveva previsto i nuovi modelli di MacBook Pro in arrivo oggi, anche gli Air di prossima generazione saranno caratterizzati dal notch che sarà introdotto quest'oggi per gli altri PC.

Nello stesso post, Ty98 osserva anche il MacBook Air 2022 avrà "un aspetto molto migliore" rispetto al modello attuale e non sfoggerà un design con scocca bombata. Piuttosto, il leaker afferma che il prossimo Air avrà un design "molto rotondo e leggero" ma non è chiaro a cosa si riferisca.

Alcune altre voci emerse in rete hanno suggerito che Apple starebbe anche progettando una versione più sottile e leggera della macchina, con cornici più ristrette rispetto al modello attuale. Previsto anche un display mini-LED da 13 pollici, oltre che varie opzioni di colore e chiaramente il nuovo chipset M1X (o M1 Pro) che sarà annunciato alle 19.