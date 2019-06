MacBook Air e router FRITZ!Box al prezzo più basso di sempre su Amazon

Anche nella prima domenica di Giugno, Amazon ci tiene compagnia con alcune offerte molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi abbiamo scelto un MacBook Air ed un router FRITZ!Box, che raggiungo il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di vendita di Jeff Bezos.

Partendo dal MacBook Air, si tratta della configurazione con schermo da 13 pollici, processore Intel Core i5 dual-core da 1,6 GHz, scheda grafica Intel UHD Graphics 617 ed 8 gigabyte di memoria RAM, che può essere acquistato al prezzo di 999 Euro, rispetto ai 1.379 Euro di listino imposti dal produttore. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, la scheda tecnica del prodotto indica 3-4 settimane come data di spedizione, con consegna stimata tra martedì 25 giugno e martedì 2 Luglio.

Come dicevamo poco sopra, in offerta troviamo anche il modem router AVM FRITZ!Box 7590, che usa la tecnologia 4x4 Multi-User-MiMO + 800 Mbit/s contemporaneamente. Il router, che ha un prezzo di listino di 269,99 Euro, può essere acquistato su Amazon a 227,93 Euro, un prezzo di molto vicino al più basso di sempre (219 Euro) raggiunto qualche settimana fa.

Ovviamente entrambi i prodotti beneficiano della spedizione Prime, mentre come sempre Amazon non ha indicato alcuna data di scadenza per le due offerte. Come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.