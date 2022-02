Macbook Folio: ecco l'incredibile concept di un ibrido Macbook-iPad

Nelle ultime ore è emerso in rete con una certa insistenza il rumor secondo cui Apple sarebbe al lavoro a un ibrido iPad-Macbook, una sorta di Macbook "Folio" con un grande touchscreen da 20" privo di sistemi di input fisici, cioè di mouse e tastiera. L'artista Antonio De Rosa ha provato a immaginare il design del futuristico device di Cupertino.

Potete vedere parte del concept di De Rosa nella galleria e nel video disponibili in questa notizia, ma vi consigliamo anche di visitare il sito web di ADRStudio per dare un'occhiata al lavoro dell'artista. Antonio De Rosa ha chiamato il suo dispositivo Macbook Folio, utilizzando un nome che dovrebbe dare l'idea di ciò che ci si può aspettare da un Macbook pieghevole all-screen.

Il concept presenta anzitutto Face ID e Touch ID integrati, quest'ultimo implementato però non sul touchscreen del device ma sul lato, in maniera simile a quanto già fatto da Apple con iPad Air 4. Inoltre, il Face ID dovrebbe essere incluso in un sistema con doppio punch-hole "a pillola" e circolare come quello visto sui primi render di iPhone 14 Pro.

Macbook Folio dovrebbe anche essere dotato di una tastiera completamente digitale, al pari di quella già utilizzata da iPad in app come Pages e Word, che può però essere sostituita da altri metodi di input sempre digitali, come i tasti di un pianoforte su GarageBand. Guardando un video o un film, poi, sarebbe possibile "appiattire" il device e godere dello schermo da 20" per una visione ottimale, paragonabile a quella garantita dal monitor di un PC desktop o di un piccolo televisore.

Secondo De Rosa, inoltre, il device dovrebbe essere venduto insieme ad uno stile con il supporto a Siri. Il design di Macbook Folio, invece, dovrebbe essere simile a quello di un iPad Pro, con i bordi arrotondati e uno schermo estremamente sottile. Proprio per mantenere lo spessore del device il più ridotto possibile, tuttavia, Macbook Folio ha solo porte USB-C, eliminando ogni altro tipo di connessione, che aumenterebbe considerevolmente le dimensioni del dispositivo pieghevole.