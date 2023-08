Macbook e iMac con Face ID in arrivo? Potrebbero debuttare molto presto

I primi Macbook con chip M3 sono in arrivo già entro la fine del 2023, con un SoC completamente nuovo che potrebbe segnare un marcato salto in termini di performance rispetto ai predecessori. Ora, però, pare che i nuovi Mac e Macbook siano in dirittura d'arrivo con un'altra funzione esclusiva: il Face ID integrato sotto la scocca.

Un brevetto ottenuto da Apple presso lo United States Patents and Trademarks Office (USPTO), riportato da Apple Insider, svela infatti che la Mela Morsicata sarebbe al lavoro sul Face ID integrato nella selfie-camera dei Macbook. Il brevetto spiega che il funzionamento della feature sarà identico a quello che essa già presenta su iPhone e iPad, un po' come avvenuto per l'integrazione del Touch ID su Macbook negli scorsi anni.

Il nome completo del brevetto è "Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device", ovvero "Modulo di riconoscimento luminoso per determinare quale utente sta utilizzando un computer". Il titolo del brevetto è auto-esplicativo: l'hardware è una semplice fotocamera 3D dotata di appositi sensori biometrici per il riconoscimento del volto dell'utente, esattamente come già avviene con il Face ID di iPhone e iPad.

Il brevetto, inoltre, mostra questa tecnologia applicata a due prodotti diversi, chiaramente ispirati (rispettivamente) a un Macbook Air e ad un iMac. Un tempismo decisamente interessante, se consideriamo che proprio i Macbook Air e gli iMac M3 sarebbero in arrivo entro la fine di quest'anno: per il desktop all-in-one di Cupertino, addirittura, quello della generazione M3 è un ritorno tutt'altro che scontato, dal momento che l'ultimo iMac è stato lanciato nel 2020 con il chip M1.

Il brevetto è stato registrato già nel 2019, mentre quello degli scorsi giorni è un semplice rinnovo della tecnologia di base di quest'ultimo: ciò lascia dunque pensare che i primi Mac e Macbook dotati di Face ID siano ormai in lavorazione da tempo e che siano quasi pronti per il lancio sul mercato.