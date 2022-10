Macbook e Mac Pro M2, nuove conferme per il lancio: Apple li sta testando

Solo un paio di giorni fa abbiamo parlato dell'imminente lancio dei Macbook Pro M2 di Apple, che dovrebbero fare il loro debutto nel mese di novembre. Oggi, invece, è un'altra fonte estremamente affidabile a confermare la finestra di lancio dei nuovi Macbook Pro M2 e a darci alcune nuove informazioni sul Mac Pro M2.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha infatti spiegato che Apple sta lavorando al nuovo Mac Pro con chip M2, aggiungendo che l'azienda starebbe "aumentando i test interni" del dispositivo in vista di un suo lancio all'inizio del 2023. Con ogni probabilità, dunque, il nuovo Mac Pro sarà presentato al keynote Apple di marzo 2023, oppure al misterioso evento dedicato ad Apple AR in programma per gennaio 2023.

Secondo Gurman, il nuovo Mac Pro avrà il chip M2 Ultra o il chip M2 Extreme, a seconda della configurazione prescelta: i due chipset saranno rispettivamente due e quattro volte più potenti dell'M2 Max montato sui Macbook Pro di nuova generazione, arrivando a 24 e 48 CPU Core ed a 76 e 152 GPU Core. Inoltre, la RAM del dispositivo raggiungerà al massimo i 256 GB.

Per quanto riguarda i Macbook Pro M2, Gurman spiega che a novembre saranno lanciate versioni del laptop da 14" e 16", con chip M2 Pro e M2 Max. Quest'ultimo chip avrà 12 CPU Core, di cui 8 P-Core e 4 E-Core, 38 GPU Core e 64 GB di memoria unificata. Inoltre, sia la versione del Macbook Pro da 14" che quella da 16" saranno liberamente configurabili con il chipset Pro o il chipset Max.

Infine, il nuovo Mac Mini con chip M2 avrà lo stesso chip dei Macbook Air M2 lanciati a giugno, nonché dei Macbook Pro M2 da 13". Secondo Gurman, però, Apple avrebbe anche testato una versione del desktop con chip M2 Pro, anche se non è chiaro se quest'ultima verrà messa in commercio o meno.