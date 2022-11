Macbook, i nuovi modelli avranno un logo retroilluminato? Un brevetto sembra confermarlo

Dopo aver scoperto che, sfortunatamente, Apple ha posticipato il lancio dei nuovi Macbook Pro con chip M2 al 2023, pare ora che l'azienda di Cupertino stia attentamente considerando il ritorno di una delle feature più amate dei "vecchi" Macbook sui portatili in arrivo nel corso dei prossimi anni.

Un brevetto registrato da Apple e riportato nelle scorse ore da Patently Apple e da Macrumors, infatti, sembra suggerire che il logo luminoso di Apple sul pannello posteriore dei Macbook, una delle feature di design più amate dei portatili di Cupertino, sia pronto per tornare sui portatili della Mela Morsicata in uscita prossimamente.

L'illuminazione del logo sul pannello posteriore dei Macbook è stata introdotta all'inizio degli anni Duemila, per poi venire pensionata da Apple nel 2015, in favore di un design più sobrio dei propri prodotti, dicendo dunque addio a una feature meramente estetica, tutto sommato energivora e considerata inutile da molti utenti.

Un brevetto risalente a maggio 2022 e pubblicato la scorsa settimana dallo U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), però, reca il titolo di "device elettronici con una struttura retroilluminata parziale a specchio". Leggendo più approfonditamente il brevetto, però, possiamo capire che Apple si riferisce all'uso di schermi riflettenti e retroilluminati "a specchio" per illuminare il logo sul retro dei propri dispositivi.

Ovviamente, nulla fa esplicito riferimento ai Macbook, perciò il brevetto potrebbe essere utilizzato anche per iPhone e iPad, anche se tale eventualità pare decisamente improbabile, oppure per un device completamente nuovo. Piuttosto interessante è anche il fatto che, come fa notare Patently Apple, i firmatari del brevetto siano tre ingegneri tutti assunti da Apple nel 2018, ovvero tre anni dopo la rimozione del logo retroilluminato dai Macbook.