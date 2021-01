MacBook potrà ricaricare in modalità wireless iPhone, iPad e Apple Watch

Nel corso degli anni, il colosso di Cupertino ci ha insegnato ad apprezzare la sua politica dell'affidabilità al primo posto, unità a una User Experience di altissimo livello e un certo grado di innovazione. Questo non significa che Apple abbia mai rinunciato alla sperimentazione. Prova ne è il fantascientifico brevetto di Apple Glass di dicembre.

Nelle ultime ore è apparso in rete un nuovo brevetto, concesso proprio oggi, che riguarda invece i MacBook del (prossimo) futuro, in cui viene mostrato un MacBook che ricarica iPhone, iPad e Apple Watch e un iPad che carica un iPhone e un Apple Watch in modalità wireless.

Le bobine di ricarica a induzione, almeno per quanto riguarda i futuri MacBook, saranno a livello del poggia polsi e apparentemente serviranno anche per caricare lo stesso notebook.

Il documento inizia con una dichiarazione d'intenti in cui l'azienda, che ha recentemente destato scalpore per via della rimozione del caricabatterie dalla confezione di iPhone, si ritiene contrariata dall'utilizzo di caricatori a uso esclusivo per ogni device sebbene la stessa Apple sia ancora legata al cavo Lightning proprietario per la ricarica di iPhone. A onor del vero, c'è da dire che l'azienda di Cupertino si è impegnata molto sotto questo aspetto, cercando di migrare tutti gli altri device verso lo standard USB Type-C.

Il concetto alla base del nuovo brevetto è quindi quello di poter viaggiare muniti del solo caricabatterie di MacBook lasciando a casa tutti gli altri, o addirittura farne a meno completamente.

Ovviamente tutto questo non preclude la possibilità di effettuare una ricarica cablata tramite le porte USB dello stesso MacBook, dal momento che gli ultimi modelli sono in grado di erogare ben 15W.

Nell'attesa di vedere implementate queste nuove feature nei nostri dispositivi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai piani di Apple per il 2021.