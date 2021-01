MacBook Pro da 13' con M1 in offerta al minimo storico su Amazon

Giornata di sconti molto interessanti su Amazon. Quest'oggi, a sorpresa, il colosso di Seattle permette di portare a casa al minimo storico il MacBook Pro con processore M1 di Apple, ma la disponibilità è davvero limitata, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.

Nello specifico, si tratta del MacBook Pro da 13 pollici con chip Apple M1, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 1.599 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 1.709 Euro di listino. Il risparmio è quindi del 6%, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili di Amazon da 319,80 Euro l'una, a tasso zero.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 19 Gennaio 2021, e consente anche di aggiungere la AppleCare+ per il MacBook Pro, della durata di tre anni, a 299 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo so due unità, e non è presente nella scheda tecnica l'indicazione che punta ad ulteriori arrivi, motivo per cui al termine potrebbe tornare al prezzo di listino.

La consegna e vendita è gestita direttamente da Amazon. Il chip M1 è progettato direttamente da Apple, e grazie ai miglioramenti apportati dagli ingegneri permette al laptop di garantire un'autonomia di 20 ore.