MacBook Pro 13' con M2, quasi 300 Euro di sconto da Mediaworld

In occasione dell’October Tech di Mediaworld, la catena di distribuzione propone una serie di sconti molto interessanti che scadranno il prossimo 5 Ottobre 2023. Tra le offerte ce n’è una degna di nota sul MacBook Pro da 13 pollici nella variante con chip M2.

Stiamo parlando del modello con CPU 8-core e GPU 10-core, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che viene proposta al prezzo di 1399 Euro, un prezzo disponibile solo per gli utenti iscritti al MW Club, ed inferiore di quasi 300 Euro rispetto ai 1629 Euro di listino. La promozione è disponibile sia sul modello grigio siderale che argento.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 5 ed il 9 Ottobre 2023 a costo zero ed interessi zero. Disponibile anche il pagamento a rate alle condizioni previste, oltre che la possibilità di effettuare il ritiro in negozio gratuito dal 9 Ottobre 2023 in uno dei punti vendita sparsi sul territorio italiano.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione per un anno per guasti e due anni per danni e furto a 219,99 Euro e per un anno da 139,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Come dicevamo poco sopra, la promozione sarà disponibile fino al 5 Ottobre 2023.