Niente MacBook Pro da 13 pollici con M3 all'evento Apple del 31 Ottobre

Quando si avvicina sempre più l’evento Apple del 31 Ottobre, emergono ulteriori dettagli su quelli che potrebbero essere i contenuti dell’evento. A quanto pare, non dovrebbe essere della partita il tanto atteso e chiacchierato MacBook Pro da 13 pollici con processore M3.

A pubblicare il rumor è stato il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, secondo cui il laptop non dovrebbe essere presentato o mostrato. Il rapporto va in controtendenza con quanto affermato dallo stesso Gurman nell’ultima edizione della sua newsletter Power On inviata agli iscritti nel fine settimana, dove aveva affermato che le scorte del MacBook Pro da 13 pollici si starebbero esaurendo, il che lascerebbe intuire l’imminente presentazione di un altro modello.

Ora, in un nuovo rapporto afferma che probabilmente il laptop non sarà presentato sebbene sia in fase di lavorazione con il nome in codice “J504”. Non dovrebbero cambiare invece le specifiche: siamo di fronte ad una “versione base del chip M3”, di cui si parla già da diversi mesi. Durante l’evento quindi dovrebbero essere presentati l’iMac ed il MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M3, mentre per gli iPad ed AirPods bisognerà attendere ancora qualche mese.

Secondo quanto trapelato, durante l’evento Apple di Ottobre sarà presente un grosso sviluppatore giapponese, ma non sono arrivate ancora conferme a riguardo.