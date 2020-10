MacBook Pro da 13 pollici in offerta solo per oggi da Mediaworld: oltre 600 Euro di sconto

Tra le offerte solo per oggi di Mediaworld troviamo due promozioni molto interessanti sui MacBook Pro da 13 pollici, su cui la catena di distribuzione d’elettronica ed informatica propone oltre 600 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 512 gigabyte, processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica Intel Iris Plus Graphivs 655 è disponibile a 1699 Euro, rispetto ai 2349 Euro richiesti da Apple, con possibilità di effettuare il pagamento a rate in 30 mensilità al prezzo di 56,63 Euro al mese con tan e tag 0%.

In offerta però troviamo anche l’altro modello di MacBook Pro a 13 pollici. SI tratta della variante sempre con processore Intel Core i5, ma con SSD da 1 terabyte e 16 gigabyte di RAM. Questo può essere portato a casa a 1899 Euro, dai 2469 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile effettuare il pagamento rateale a 63,30 Euro al mese, con tan e tag 0% in trenta rate con il piano rimborso Findomestic.

Le promozioni, che includono sia la possibilità di ritirare il MacBook Pro in negozio che riceverlo a casa tramite corriere, saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 27 Ottobre 2020.