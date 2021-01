I MacBook Pro da 13' hanno un problema al display: Apple li riparerà gratuitamente

Apple ha annunciato di aver esteso a livello mondiale un programma di riparazione precedentemente disponibile solo negli Stati Uniti e riguardante una piccolissima percentuale di MacBook Pro da 13 pollici, che presenterebbero dei problemi al display.

Nello specifico, come si legge sulla pagina di supporto di Apple, i laptop presentano problemi con la retroilluminazione che mostra ad intermittenza "aree luminose verticali lungo tutta la parte inferiore dello schermo" o, nella peggiore delle ipotesi "smette di funzionare completamente".

A quanto pare sono interessati i seguenti dispositivi venduti tra ottobre 2016 e Febbraio 2018:

MacBook Pro (13 pollici, 2016, quattro porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, due porte Thunderbolt 3)

E' possibile verificare se si rientra semplicemente cliccando sul menù Apple in alto a sinistra e quindi su "informazioni su questo Mac".

Se il vostro MacBook è idoneo, è necessario portarlo in un centro assistenza autorizzato Apple o fissare un appuntamento in un Apple Store. Apple, nella scheda informativa consiglia di effettuare un backup dei dati prima di procedere, ma sottolinea anche che "se il tuo MacBook Pro presenta un danno che impedisce di eseguire l'intervento, sarà necessario riparare prima il danno. In alcuni casi tale riparazione potrebbe essere a pagamento".

Coloro che in passato hanno dovuto fare fronte a spese proprie ai costi di riparazione causati da tale problema, possono contattare Apple per richiedere il rimborso.