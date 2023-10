MacBook Pro da 14 e 16 pollici ufficiali: ecco i chip M3 a 3nm con Ray tracing

In seguito ai numerosi rumor sull'evento Scary Fast di Apple, alla fine la "spaventosa" notte tra il 30 e il 31 ottobre 2023 è arrivata. Tra l'altro, la presentazione della società di Cupertino si è aperta, al netto di un teaser con lupi ululanti, con l'annuncio dei nuovi MacBook Pro con chip M3, M3 Pro e M3 Max.

Nel corso della diretta streaming di Scary Fast, infatti, è stato spiegato che questa volta si è deciso di accelerare i tempi per quel che riguarda l'aggiornamento di questa gamma di dispositivi, visto che in pochi anni sono stati fatti passi in avanti importanti. Questo grazie ai chip M3 a 3 nanometri, che dispongono di una GPU di nuova generazione.

Di mezzo ci sono una nuova architettura lato GPU, Ray tracing hardware-accelerated, Dynamic Caching e Mesh Shading. Essenzialmente, si punta a ottimizzare in modo importante le performance in vari contesti. Non solo in ambito gaming, ma utilizzando anche soluzioni in grado di allocare la memoria in modo più efficiente. Si strizza tra l'altro l'occhio in modo importante ai consumi, considerando che a fronte di prestazioni lato CPU pari a M1, il consumo di energia è dimezzato.

In ogni caso, per intenderci, durante l'evento Apple ha fatto riferimento a un incremento prestazionale del 65% per M3 rispetto a M1. M3 ha una CPU 8-core e una GPU 10-core, mentre M3 Pro dispone di una CPU 12-core e di una GPU 18-core. Infine, M3 Max possiede una CPU 16-core e una GPU 40-core. M3 Max supporta 128GB di Unified Memory, mentre M3 arriva a 24GB. M3 Max rappresenta un incremento prestazionale dell'80% rispetto a M1 Max. La società di Cupertino ha addirittura affermato che si tratta dei "chip più prestanti mai realizzati in ambito personal computer".

Questi sono dunque i chip legati ai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che per il resto integrano un sistema di raffreddamento che promette di evitare il surriscaldamento anche nei contesti più esigenti in termini di risorse e dispongono di una nuova colorazione Space Black, che presenta tra l'altro una protezione contro le ditate. Il sistema operativo è ovviamente macOS Sonoma, che dispone di una Game Mode.

Per quel che riguarda prezzi e disponibilità, gli ordini dei nuovi Mac sono già stati aperti per gli Stati Uniti d'America, mentre l'effettività disponibilità partirà dalla prossima settimana per quel che concerne il MacBook Pro da 14 pollici con chip M3. Quest'ultimo avrà un prezzo di partenza di 1.599 dollari. Per quel che concerne invece MacBook Pro da 16 pollici con M3 Pro e Max, negli USA la disponibilità inizierà da novembre 2023 a un costo di partenza di 2.499 dollari.