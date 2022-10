MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro in offerta su Amazon: quasi 400 Euro in meno

Anche in giornata odierna, continuano gli sconti su Amazon per i prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo una riduzione molto interessante sul MacBook Pro da 14 pollici con processore Apple M1 Pro, su cui è possibile risparmiare il 15% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1.999 Euro (2.349 Euro)

Amazon consente anche di optare per il pagamento in cinque rate mensili da 399,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La consegna è invece garantita per giovedì 20 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime cinque ore e due minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ della durata di tre anni per il MacBook Pro da 14 pollici a 299 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Disponibili anche accessori extra come il Magic Mouse, l'alimentatore USB-C da 96w, il cavo Apple da USB-C a MagSafe e la Magic Keyboard con Touch ID.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.