MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro in sconto su Amazon del 17%

Allo sconto Amazon sui prodotti Warehouse, di cui vi abbiamo dato conto qualche ora fa, si aggiunge un'offerta molto interessante sul MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16-core, nella configurazione con 16gb di RAM ed SSD da 1 terabyte.

Di seguito lo sconto:

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Argento: 2.351,27 Euro (2.849 euro)

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 29 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

E' disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 470,26 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'assistenza AppleCare+ della durata di tre anni al prezzo di 299 Euro, oltre che accessori extra come le AirPods con case di ricarica tramite cavo a 119 Euro, il cavo da USB-C a MagSafe a 46,75 Euro e la Magic Keyboard con Touch ID a 148,99 Euro.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che garantisce tutti i vantaggi per la spedizione e consegna previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta.