MacBook Pro da 16'' ed AirPods in offerta su Amazon oggi 11 Gennaio

Anche nel weekend, non si fermano le offerte di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi la società di Seattle propone a prezzi scontati due dispositivi Apple molto interessanti: il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, e le AirPods.

Partendo dalle AirPods, si tratta della seconda generazione (non le AirPods Pro, per essere chiari) con custodia di ricarica Lightning. Ciò vuol dire che non si potrà ricaricare via wireless, e bisognerà utilizzare per forza il cavo. Gli auricolari possono essere acquistato a 133 Euro, un prezzo che garantisce un risparmio di 46 Euro rispetto ai 179 Euro di listino.

In sconto però, come dicevamo poco sopra, troviamo anche il nuovo MacBook Pro con display Retina da 16 pollici con tecnologia True Tone, 16 gigabyte di RAM, SSD da 512GB, processore Intel Core i7 a 2,6Ghz e scheda grafica AMD Radeon Pro 5300M con memoria GDDR6. In questo caso il prezzo proposto da Amazon è di 2.460 Euro, che permette di risparmiare 102,98 Euro rispetto ai 2.562,98 Euro richiesti da Apple sui propri canali ufficiali per la stessa configurazione.

E' possibile anche aggiungere a 449 Euro la protezione aggiuntiva AppleCare+ per tre anni, semplicemente flaggando l'opzione dedicata.

Su entrambi i prodotti Apple la spedizione è effettuata direttamente da Amazon.