MacBook Pro da 16'': alcuni utenti lamentano problemi con gli speaker ed il display

A poche settimane dall'annuncio ufficiale del MacBook Pro da 16'', che ha finalmente risolto i problemi alla tastiera segnalati da molti utenti introducendo un nuovo meccanismo, arrivano le prime lamentele da parte di coloro che hanno avuto modo di acquistare il laptop.

Come notato da AppleInsider, alcuni proprietari del computer lamentano un suono intermittente e degli "scoppi" provenienti dagli speaker del computer, che diventano evidenti quando si mette in pausa la riproduzione di un filmato o una traccia audio. Alcuni youtuber hanno evidenziato il tutto tramite alcuni video, come quello che vi proponiamo in apertura.

Il team di supporto di Apple ad alcuni utenti ha affermato di essere al lavoro per trovare una risoluzione nel minor tempo possibile.

Tuttavia, i problemi non sono finiti qui, perchè nelle ultime ore sono emerse delle problematiche anche dal fronte del display. Secondo quanto riferito, in alcuni frangenti si verificherebbero problemi di "ghosting" sullo schermo durante lo scorrimento del testo. A riguardo però le segnalazioni sono variegate ed in molti non sembrano notare il fenomeno durante l'uso regolare del laptop, mentre sarebbe più evidente se si collega il computer ad un monitor esterno.

Apple al momento non ha riconosciuto quest'ultimo problema e non ha diffuso alcun tipo di dichiarazione a riguardo. Vi terremo aggiornati.