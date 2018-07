MacBook Pro 2018: Apple risolve i problemi di throttling del processore i9

Qualche settimana fa, Apple ha lanciato i nuovi MacBook Pro del 2018, ma alcuni utenti e youtuber hanno segnalato dei problemi con le prestazioni, in particolare con il modello basato su processore Intel Core i9.

Apple, a quanto pare, ha riconosciuto il problema, dopo le numerose critiche.

Per chi non avesse seguito la vicenda, l'accusa era molto semplice: secondo alcuni test, il modello di fascia alta soffriva di un significativo rallentamento alle prestazioni, probabilmente a causa di problemi termici.

La compagnia di Tim Cook, come dicevamo poco sopra, ha riconosciuto il problema ed ha diffuso nella notte italiana un messaggio in cui spiega i motivi per cui gli utenti hanno lamentato questo improvviso calo delle prestazioni. Inoltre, il colosso di Cupertino ha già rilasciato un fix via software per macOS High Sierra che può essere scaricato dall'App Store.

"In seguito a numerosi test delle prestazioni eseguiti su numerosi carichi di lavoro, abbiamo identificato che nel firmware potrebbe essere presente una chiave digitale mancante che influisce sul sistema di gestione termica e che potrebbe ridurre la velocità di clock con carichi termici pesanti sul nuovo MacBook Pro" afferma Apple. "Nell'aggiornamento supplementare macOS High Sierra 10.13.6 rilasciato oggi abbiamo incluso una correzione del bug, ecco perchè ne raccomandiamo l'installazione. Ci scusiamo con tutti i clienti che hanno riscontrato e lamentato prestazioni non ottimali sui nuovi sistemi".

Il pacchetto ha un peso di 1,13 gigabyte, e nella pagine di supporto non si parla delle modifiche che sono state apportate.

La speranza di Apple è che l'installazione chiuda questa fastidiosa vicenda che aveva portato molti utenti a restituire i nuovi MacBook Pro.