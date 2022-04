MacBook Pro 2020 con chip M1 in offerta su Amazon al minimo storico

Dopo aver riportato gli sconti Amazon sugli SSD Samsung e Xiaomi Mi Band 6, torniamo nuovamente sul sito web di Jeff Bezos che in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un MacBook Pro con chip M1, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito la configurazione interessata:

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 1349 Euro (1709 Euro)

Il colosso di Seattle permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 269,80 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per giovedì 14 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine in 3 ore e 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dal MacBook di Apple, nella configurazione con SSD da 512 gigabyte di memoria ed 8 gigabyte di RAM, ma soprattutto con il chip proprietario M1.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto il prezzo potrebbe fluttuare ed aumentare, oppure l'offerta potrebbe scadere.

Ricordiamo che, parallelamente alle promozioni classiche, Amazon sta proponendo anche un'interessante offerta sulle Echo Buds, le cuffie auricolari con cancellazione attiva del rumore basate su Alexa.