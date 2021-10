MacBook Pro 2021, Apple sicura sul notch: "dà più spazio ai contenuti"

L'introduzione del notch sui nuovi MacBook Pro presentati da Apple la scorsa settimana è stata oggetto di discussioni da parte degli appassionati. Shruti Haldea, manager della divisione Mac del colosso di Cupertino, intervenuto durante un podcast ha esposto i benefici che porterà questa scelta.

Nel corso del podcast Same Brian, Haldea ha spiegato che il notch rappresenta una soluzione "intelligente" per il Mac, in quanto fornisce agli utenti più spazio per i contenuti,

"Quello che abbiamo fatto è rendere il display più alto. Sulla versione da 16 pollici, lo spazio disponibile su diagonale in 16:10 è lo stesso ed abbiamo aumentato le dimensioni dello schermo partendo proprio da li, inserendoci sopra la barra del menù, che abbiamo spostato su e tolta dall'area di lavoro. E' un modo intelligente per dare più spazio ai contenuti ed inoltre quando si attiva la modalità a schermo intero, avrete ancora una finestra da 16:10. E' senza soluzione di continuità e non si nota" ha affermato.

La rinnovata gamma di MacBook Pro di Apple presenta cornici più piccole: nei dati Apple afferma che sono più sottili del 24% rispetto alla generazione precedente sul lato sinistro e destro. A livello software comunque sono state apportate delle modifiche per ridurre l'impatto del notch: ad esempio quanto le app di macOS sono in modalità a schermo intero, il sistema operativo aggiunge un bordo nero nella parte superiore del display.

Di recente, inoltre, è emersa anche un'analisi della modalità compatibilità per il notch di MacBook Pro.