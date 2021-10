Macbook Pro 2021 avrà il fast charging, ma con una limitazione: ecco quale

Durante l'evento "Unleashed" del 18 ottobre, Apple ha annunciato i nuovi Macbook Pro del 2021. Tra le numerose novità dei dispositivi, vi è anche l'arrivo del fast charging su Mac, che permette di caricare la batteria del dispositivo del 50% in soli trenta minuti.

Apple non ha però dato una notizia piuttosto importante sulla feature di fast charging del nuovo Macbook: i modelli da 16 pollici, infatti, potranno effettuarlo solo dalla porta MagSafe, mentre dagli slot Thunderbolt la carica avverrà solo in modalità standard. Al contrario, nei Macbook da 14 pollici, la carica sarà in fast charging sia dalle porte MagSafe che da quelle Thunderbolt.

Si tratta di una limitazione particolare e apparentemente priva di senso, perché i Macbook da 16 pollici hanno un costo molto più alto delle controparti più piccole, ma probabilmente essa è dovuta al cable management interno al dispositivo, che lascia intendere che sotto la scocca dei due modelli di Macbook le componenti avranno un posizionamento diverso.

Ad ogni modo, la limitazione al fast-charging sulla sola porta MagSafe nei Macbook da 16 pollici non dovrebbe costituire un problema per la grande maggioranza degli utenti. Vi ricordiamo, infine, che i vari modelli di Macbook Pro saranno dotati anche di diversi alimentatori: il laptop da 16 pollici, infatti, avrà un caricabatterie da 140 W, mentre quello da 14 pollici ne avrà uno da 67 W nella configurazione con chipset da otto core e uno da 97 W nella versione da dieci core.

Se siete interessati all'acquisto di un portatile Apple di ultima generazione, comunque, vi consigliamo di dare un'occhiata ai prezzi dei nuovi Macbook Pro, che vanno da 2.349 Euro a quasi 7.000 Euro.