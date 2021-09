MacBook Pro 2021: il cambiamento di risoluzione rispetto al passato sarà enorme

I nuovi MacBook Pro con chip M1X sarebbero già pronti per l'uscita sul mercato, dal momento che Apple ha avviato la produzione di massa dei MacBook Pro già da qualche settimana. In attesa di una presentazione ufficiale, il portale MacRumors ha rilanciato un'indiscrezione sui loro schermi.

Il report di MacRumors si basa sull'ultima versione beta di MacOS Monterey, che probabilmente verrà lanciato insieme ai nuovi MacBook. Sappiamo già che i device saranno disponibili in due versioni, una con schermo da 14" e l'altra da 16", ma i file di sistema della nuova beta di MacOS danno delle conferme sulla risoluzione dei display, che saranno rispettivamente di 3024 x 1964 ppi e di 3456 x 2234 ppi. Inoltre, viene confermato che i nuovi MacBook Pro avranno uno schermo Retina.

La notizia è particolarmente importante perché le due risoluzioni riportate da MacRumors non sono mai state usate prima d'ora dai dispositivi di Cupertino. Ciò confermerebbe i rumor che vedono nei nuovi MacBook Pro un importante upgrade della linea di laptop Apple. Se il report fosse confermato, l'incremento di densità di pixel sarebbe abbastanza marcato da permettere di parlare di una piccola rivoluzione per lo schermo dei dispositivi.

Accanto alle informazioni sulla risoluzione, l'ultima beta di MacOS Monterey sembra confermare le speculazioni riguardo ad alcune caratteristiche dei laptop di Cupertino: in particolare, la barra OLED dei MacBook Pro 2020 verrà rimossa, mentre torneranno alcune porte non presenti nei modelli attualmente sul mercato, come quella HDMI e quella per le schede SD. La presentazione dei nuovi Macbook Pro dovrebbe essere imminente, poiché i leaker sono certi che i dispositivi saranno sul mercato entro le festività natalizie.