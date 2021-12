Macbook Pro 2021: ci sono problemi con le schede SD, Apple promette un fix a breve

Sui nuovi Macbook Pro del 2021 Apple ha reintrodotto le porte SD, amate da moltissimi utenti e scomparse nei laptop di Cupertino degli scorsi anni. L'aggiunta dell'alloggiamento SD, insieme a quella della porta HDMI, ha reso felici diversi fan: tuttavia, pare che lo slot per la scheda SD di alcuni Macbook Pro 2021 abbia dei problemi.

In particolare, stando a quanto riportato da diversi utenti di MacRumors, la porta SD di alcuni Macbook Pro 2021 non sembra funzionare a dovere con alcune schede attualmente in commercio. Secondo quanto riportato da molti utenti, i problemi sono comuni a diverse schede SD, a cui gli utenti non possono avere accesso o che hanno delle velocità di trasferimento dei file molto basse solo sul laptop di Cupertino.

In alcune situazioni, l'inserimento della scheda SD nell'alloggiamento porta al crash del Finder, oppure ad un messaggio di errore relativo alla memoria esterna. In altri casi, invece, prima che la memoria diventi accessibile occorre aspettare diversi minuti. Secondo quanto riportato dall'utente di MacRumors 2StepFan, "è tutto molto frustrante. Speravo che l'importazione da una scheda SD di alcune immagini fosse rapida sul mio Macbook Pro da 14". Possiedo una scheda SD da 64 GB piuttosto recente, che finora ha sempre funzionato bene. Ma l'app Foto del Macbook Pro impiega minuti per mostrare le fotografie sulla scheda SD, e a volta si verificano crash a metà del lavoro. A volte si verificano anche crash del Finder".

Sempre stando a quanto riportato da MacRumors, alcuni utenti avrebbero contattato Apple, che a sua volta avrebbe detto di essere al corrente del problema, che sarà risolto con un update software il prima possibile, probabilmente già con l'aggiornamento a MacOS Monterey 12.1. Alcuni utenti che hanno sofferto di questi problemi hanno cambiato il proprio Macbook Pro con un altro, e pare che non abbiano più riscontrato gli stessi bug. Pare dunque che il problema sia limitato solo ad alcuni laptop di Cupertino, e non a tutti quelli attualmente in commercio.