Macbook Pro 2022 e Chip M2 in arrivo al keynote Apple di marzo: il clamoroso rumor

Negli ultimi giorni si è parlato molto della lineup di Mac e Macbook per il 2022, che dovrebbe contenere i primi quattro dispositivi con il chip M2. Fino a poche ore fa era convinzione comune che i primi Macbook con il chip M2 sarebbero arrivati a fine anno, in occasione dei due keynote di settembre e ottobre, ma pare che le cose non stiano così.

Clamorosamente, una fonte dell'industria sembra anticipare di quasi sei mesi la data di uscita dei primi Mac M2 stabilendo che il primo Macbook con chip M2 sarà lanciato a marzo, dunque con una presentazione fissata nel corso del keynote Apple dell'8 marzo, e dovrebbe essere un nuovo Macbook Pro entry-level.

La notizia è piuttosto inaspettata per due motivi principali: il primo è che i Macbook Pro 2021 sono stati lanciati solo pochi mesi fa, e il lancio di un nuovo dispositivo della stessa linea potrebbe creare una concorrenza interna indesiderata per la casa di Cupertino. Il secondo motivo è che nessun insider, leaker o giornalista aveva previsto l'annuncio fino ad ora: persino Mark Gurman, il più affidabile tra gli esperti del mondo Apple, aveva ipotizzato che a marzo vedremo "solo" iPhone SE 5G, iPad Air 5 e un nuovo Mac Mini.

Il nuovo report, invece, arriva da DigiTimes, che ha spiegato che, stando alle sue fonti interne alle catene produttive di Apple, il nuovo Macbook Pro arriverà a marzo nei negozi di tutto il mondo. DigiTimes scrive infatti che "Apple rilascerà una serie di nuovi device a marzo, inclusi un iPhone SE 5G budget, un iPad e un Macbook Pro con il più recente processore M2. Tutte le altre componenti del Macbook saranno le stesse presenti sui Macbook Pro in commercio con il chip M1".

Come fa notare Macrumors, il lancio di un Macbook Pro in questo momento dell'anno è una scelta decisamente bizzarra e imprevedibile, benché pare che il Macbook Pro da 13" sarà un modello budget, che farà alcuni compromessi per ridurre il prezzo rispetto ai "fratelli maggiori" e che dunque potrebbe non fare concorrenza a questi ultimi. Ad ogni modo, il laptop dovrebbe avere lo stesso chip M2 che sarà utilizzato sui nuovi Macbook Air 2022, il cui lancio a questo punto potrebbe arrivare prima del previsto.