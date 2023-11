MacBook Pro 2023 con soli 8GB di RAM? Apple: 'equivalgono a 16GB su un PC'

Il modello base del nuovo MacBook Pro M3 presentato da Apple lo scorso mese di Ottobre include, a 1.599 Dollari, solo 8GB di RAM e la scelta del produttore ha fatto storcere il naso a non poche persone. Tuttavia, un importante dirigente Apple ha voluto spiegare il motivo e difendere la scelta della Mela.

In una dimostrazione di questa settimana, Bob Borchers, responsabile del marketing mondiale del colosso di Cupertino, ha sostenuto che 8GB di RAM su Mac equivalgono a 16GB di RAM su un PC tradizionale. "Confrontare la nostra memoria con quella di altri sistemi in realtà non è equivalente in quanto l’utilizzo è più efficiente ed abbiamo un’architettura unificata” ha affermato. Come noto, la memoria RAM dei Mac basati sui processori Apple Silicon è posizionata accanto ed è direttamente collegata allSoC all’interno del processore, anzichè essere saldata alla scheda madre o collegata tramite moduli SODIMM. Sostanzialmente quindi nel caso del chip M3 da 8GB o dell’M3 Max da 36GB, la DRAM è integrata direttamente nel chip del processore.

"In realtà 8 GB su un MacBook Pro M3 sono probabilmente analoghi a 16 GB su altri sistemi. Siamo semplicemente in grado di usarlo in modo molto più efficiente" ha concluso il dirigente. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?