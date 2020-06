MacBook Pro ed Air del 2020: gli utenti lamentano problemi con gli accessori USB 2.0

Nelle ultime ore i proprietari dei MacBook Pro e MacBook Air del 2020 stanno lamentando problemi con gli accessori USB 2.0 che si collegano ai laptop tramite un hub o un adattatore. Nel forum di MacRumors, su Reddit e la community Apple sono aumentate in maniera vertiginosa le segnalazioni.

A quanto pare, infatti, gli accessori si disconnetterebbero casualmente. Un utente sostiene che "il problema si è presentato con due diversi hub USB-C (entrambi costosi, uno dei quali è un Satechi che è stato raccomandato in molti thread", il che porta ad escludere un malfunzionamento degli hub.

Ciò che accomuna le segnalazioni è il fatto che a riscontrare i problemi sono tutti i tipi di dispositivi che richiedono connessioni USB-A, il che è particolarmente grave del momento che molti collegano ai laptop anche mouse, tastiere ed altri accessori. Non sembrano essersi presentate problematiche di alcun tipo per gli standard USB 3.0 e 3.1, invece. Alcuni hanno provato a reinstallare il sistema operativo senza successo, segno che probabilmente sarà necessario un fix da parte di Apple per far rientrare il bug.

Su Reddit un utente ha scoperto che i dispositivi USB 2.0 che non rispondono restano nelle informazioni di sistema anche se scollegati da un hub, mentre gli accessori basati sullo standard USB 3.0 si comportano in maniera regolare.

Alcuni hanno provato a contattare Apple per informarla dell'accaduto, ma al momento non sono giunti commenti dagli ingegneri.