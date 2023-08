MacBook Pro ed Air con M3 in ritardo: il lancio slitta ad ottobre?

Con la fine dell’estate, inizia ufficialmente il periodo di grandi presentazioni da parte dei principali brand tech. Tra i marchi che stanno preparando la nuova lineup di prodotti troviamo anche Apple, che a settembre è attesa con i nuovi iPhone.

Secondo quanto affermato dal popolare analista Mark Gurman nella sua newsletter settimanale Power On, però, all’orizzonte ci sarebbero anche i nuovi MacBook Pro ed Air con i chip M3. Il rapporto però sostiene che i laptop sarebbero in ritardo e non dovrebbero essere parte del keynote di settembre che sarà incentrato sull’iPhone.

A giudicare da quanto riferito, i MacBook M3 saranno annunciati con un semplice comunicato stampa successivamente, forse ad Ottobre. Non è da escludere che insieme ai computer arrivi anche la tanto chiacchierata riprogettazione dell’iPad Pro con M3 di cui ha parlato proprio Gurman nella sua newsletter.

“Mi è stato detto che la struttura dell'evento corrisponderà al lancio dell'iPhone 14: un video preregistrato verrà mostrato online, nonché durante un evento presso la sede dell'azienda. C'è anche un altro lancio in ottobre, probabilmente per i primi Mac M3, ma non è chiaro se sarà posizionato come un evento formale" afferma il giornalista nella newsletter.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Le conferme di rito dovrebbero arrivare nel giro di poche settimane.