Macbook Pro: i nuovi benchmark mostrano grandi differenze tra un modello e l'altro

Dopo circa una settimana dalla presentazione dei nuovi Macbook Pro, stanno trapelando online diverse informazioni sui laptop Apple. In particolare, sono di recente emersi i primi benchmark dei Macbook da 10 core e da 8 core, che evidenziano importanti differenze nelle performance dei due dispositivi.

I benchmark sono stati pubblicati sulla piattaforma GeekBench e sono stati effettuati utilizzando GeekBench 5. Sono stati testati due Macbook Pro da 14" con chip M1 Pro, in un caso da 8 core e nell'altro da 10 core. Si tratta del secondo test su GeekBench per i nuovi dispositivi Apple, poiché la scorsa settimana erano stati pubblicati i benchmark dei Macbook con CPU M1 Max.

Dai test emerge comunque una grande differenza tra CPU 10-core e 8-core, poiché la prima ha una velocità del 20% maggiore della seconda, chiaramente dovuta alla presenza di due core aggiuntivi. In particolare, la configurazione 10-core presenta 8 "performance cores" e 2 "efficiency cores", mentre nella configurazione 8-core si possono trovare 6 "performance cores" e 2 "efficiency cores".

Per via di questa differenza, i benchmark multi-core del chip 10-core sono molto migliori della controparte 8-core, ma quelli single-core sono praticamente identici, e non segnalano grandi differenze rispetto ai chip M1 e M1 Max. I punteggi ottenuti dai dispositivi sono i seguenti:

Macbook Pro M1 2020 (8-core): single-core: 1742; multi-core: 7582;

Macbook Pro M1 Pro (8-core): single-core: 1767; multi-core: 9948;

Macbook Pro M1 Pro (10-core): single-core: 1763; multi-core: 12482 ;

; Macbook Pro M1 Max (10-core): single-core: 1764; multi-core: 12380;

La differenza di potenza tra i due Macbook Pro è giustificata dal prezzo: mentre il modello con chipset M1 Pro 8-core ha un prezzo che parte da 2.349 Euro in Italia, quello con chipset M1 Pro 10-core si attesta su cifre decisamente più alte, a partire da 2.849 Euro.