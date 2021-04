MacBook Pro con chip M1 in offerta al minimo storico su Amazon

Torna in offerta, al minimo storico su Amazon, il MacBook Pro di Apple con processore M1 può essere acquistato al prezzo più basso di sempre. La variante in questione include un SSD da 512 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, oltre che ovviamente lo schermo da 13 pollici.

Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Argento (novembre 2020): 1480 Euro (1709 Euro)

La consegna viene garantita a stretto giro di orologio, seguendo le tempistiche classiche del Prime. Nello specifico, ordinando nelle prossime tre ore l'arrivo a casa è previsto entro martedì 20 Aprile 2020, con possibilità di effettuare il reso secondo la tabella classica del colosso di Seattle.

Inoltre, attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per il MacBook Pro da 13 pollici, della durata di tre anni, a 299 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Almeno al momento non è possibile effettuare il pagamento a rate e non sappiamo se venga proposto anche ad altre persone o meno. Come avvenuto anche in altre circostanze, non è stata diffusa alcuna informazione in merito alla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in circostanze come questa consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.