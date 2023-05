Macbook Pro, è questo il chip M3 Pro? CPU a 12 Core e 32 GB di RAM

Sono ormai numerose le speculazioni sui Macbook Pro con chip M3 di Apple, che sarebbero in arrivo nel corso del 2024 o, addirittura, negli ultimi mesi di quest'anno. Oggi, però, è una fonte solitamente molto affidabile a svelarci le specifiche tecniche del chip M3 Pro.

Secondo l'ultimo numero della newsletter Power On, redatta dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple starebbe testando il chip M3 Pro con una CPU a 12 Core e una GPU a 18 Core, nonché con una RAM da ben 36 GB. Il giornalista spiega che le build per i test del chip altro non sarebbero che i nuovi Macbook Pro M3 da 14" e da 16", in arrivo nel corso del 2024.

Il giornalista ha anche rivelato che il device di testing dell'azienda monta già una versione stabile di macOS 14: quest'ultima dovrebbe essere presentata da Apple alla WWDC di giugno, insieme ad iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, oltre che in parallelo al nuovo visore Apple AR e ai Macbook Air da 15". Secondo Gurman, però, nessun device dotato di chip M3 o M3 Pro arriverà durante il keynote Apple di giugno.

In particolare, per il redattore di Bloomberg i Macbook Pro M3 potrebbero arrivare nel 2024 inoltrato, dal momento che Apple ha lanciato i Macbook Pro M2 nel mese di gennaio 2023, mentre i suoi cicli di aggiornamento si sono ultimamente assestati sui 18 mesi. In ogni caso, considerato che il chip M2 Pro ha una configurazione massima con CPU a 10 Core, GPU a 16 Core e 16 GB di RAM, il salto al chip M3 Pro si sentirà sia in termini di efficienza che in termini di prestazioni.

Inoltre, vi ricordiamo che i chip M3 saranno i primi a 3 nanometri mai utilizzati da Apple, il che significa che rappresenteranno un enorme salto generazione rispetto ai 4 e ai 5 nm. Prima dei chip M3 Pro, comunque, la Mela Morsicata dovrebbe lanciate i SoC M3 "base", che si troveranno sui nuovi iMac, Macbook Air e Macbook Pro da 13".