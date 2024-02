MacBook Pro con chip M3 Pro in offerta su Amazon al minimo storico

Mentre da Mediaworld continua la Watch Week, Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un MacBook Pro nella variante con chip M3 Pro, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito la configurazione interessata:

Apple 2023 MacBook Pro con chip M3 Pro, CPU 11 core, GPU 14 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 18GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD.Compatibile con iPhone; Nero Siderale: 2299 Euro (2599 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 12 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Il prezzo, dati alla mano, rappresenta il più basso tra quelli raggiunti dallo stesso modello su Amazon dal momento del lancio.

Il colosso di Seattle consente anche di effettuare il pagamento rateale da 459,80 Euro al mese per cinque mesi a tasso zero ed interessi zero, ma è disponibile anche la dilazione con Cofidis: in questo caso è necessario scegliere tale opzione direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi analoghi il nostro consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere vari accessori.