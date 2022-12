MacBook Pro ed iMac in offerta su Amazon con gli sconti di fine anno

Continuano le offerte di fine anno targate Amazon. Quest'oggi, 29 Dicembre 2022, proponiamo due interessanti sconti su MacBook Pro ed iMac, su cui è possibile risparmiare rispettivamente il 15 ed il 27% rispetto ai prezzi di listino.

Di seguito gli sconti:

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 1.999,99 Euro (2.349 Euro)

(14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 1.999,99 Euro (2.349 Euro) Apple 2021 iMac (24", Chip M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) - Azzurro: 1.099,99 Euro (1.499 Euro)

Sul MacBook Pro 2021 è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 400 Euro al mese a tasso zero, mentre la consegna è garantita (ovviamente senza costi aggiuntivi) per martedì 3 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore.

Tempo più lunghi per l'iMac, per cui l'arrivo a casa è previsto tra 1-2 mesi (tra il 24 Gennaio ed il 28 Febbraio 2023), mentre è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 220 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Come avvenuto anche in altre circostanze, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto non è stata annunciata alcuna data di scadenza della promozione. Le unità a disposizione potrebbero terminare a stretto giro di orologio.