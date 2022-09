MacBook Pro con M1 ed Apple Watch Series 7 in offerta su Amazon oggi 23 Settembre

Amazon chiude questa settimana con una serie di promozioni molto interessanti su alcuni prodotti Apple. Protagonisti sono il MacBook Pro da 16 pollici ed Apple Watch Series 7, nelle varianti sia GPS che GPS + Cellular. Su entrambi è possibile godere di riduzioni significative, fino al 18% rispetto ai prezzi di listino.

Di seguito la lista degli sconti:

2021 Apple MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 2523,55 Euro (3079 Euro)

(16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 2523,55 Euro (3079 Euro) Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio - Regular: 359,80 Euro (439 Euro)

Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio - Regular: 359,80 Euro (439 Euro) Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 466,35 Euro (569 Euro)

Sul MacBook Pro è possibile godere anche del pagamento in cinque rate mensili da 504,71 Euro al mese, e la consegna è garantita per lunedì 26 Settembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata.

Come avvenuto anche in altre circostanze, non è disponibile alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in questo casi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di perdere questa interessante occasione su tre dispositivi Apple molto popolari.