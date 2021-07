MacBook Pro M1 e monitor Samsung da 32' in offerta su Amazon

Anche in questa domenica di Luglio, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui segnaliamo delle offerte su un MacBook Pro con chip Apple M1 e schermo da 13 pollici ed un monitor Samsung da 32 pollici.

Sconti Amazon domenica 4 Luglio 2021

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Grigio siderale: 1249 EUro (1479 Euro)

(13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Grigio siderale: 1249 EUro (1479 Euro) Samsung Monitor M7 da 32”, 16:9, UHD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021: 399 Euro (469 Euro)

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, tanto meno sull'eventuale disponibilità. Sul MacBook Pro, però, è anche possibile scegliere il pagamento in 5 rate mensili Amazon a costi extra zero ed con interessi pari allo 0%. Lo stesso sistema, invece, non è disponibile sul monitor marchiato Samsung, su cui è necessario scegliere il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis che però ha condizioni diverse ed una procedura un pò più lunga per l'accettazione.

La consegna è ovviamente gratuita e beneficia di tutti i vantaggi Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.