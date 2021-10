MacBook Pro M1X si avvicina: analisti certi del lancio a ottobre-novembre

A giugno si era discusso del possibile lancio a ottobre/novembre di MacBook Pro M1X, versione del famoso laptop Apple potenziata dal nuovo processore proprietario Apple Silicon M1X. Ebbene, gli analisti del settore sembrano particolarmente sicuri di un suo effettivo approdo sul mercato “nel prossimo mese”.

A parlarne nel dettaglio è stato l’esperto analista di Bloomberg Mark Gurman nella sua newsletter Power On, occasione in cui egli ha ribadito con convinzione il debutto del chip M1X “nel prossimo mese” sui MacBook Pro d’ultima generazione e, possibilmente, anche su un nuovo Mac mini di fascia alta, con la differenza che quest’ultimo prodotto dovrebbe approdare in seguito.

Proprio alla luce di questa implementazione su più prodotti, il colosso di Cupertino avrebbe lavorato su due diverse varianti del chip M1X: entrambe con design a 10 core (otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza), ma rispettivamente con 16 e 32 core grafici.

Come se non bastasse, Gurman ha inoltre segnalato che Apple sarebbe già al lavoro su “un nuovo chip ad alte prestazioni per un nuovo Mac Pro” e su un “[chip] M2 per MacBook Air, iMac e MacBook Pro di fascia bassa”. Insomma, la Mela vuole spingere ulteriormente sulla sua tecnologia proprietaria, forte del feedback ottenuto con il primo chip M1. Non ci resta che tenere occhi e orecchie aperte per cogliere ogni novità a proposito di questi dispositivi.

Nel frattempo, a metà ottobre dovrebbe debuttare Apple Watch Series 7, presentato a settembre ma ancora atteso nei negozi.