Macbook Pro M2 da 13': finalmente abbiamo una data d'uscita, ed è vicinissima

Uno degli annunci hardware più interessanti della WWDC 2022 è stato il nuovo Macbook Pro da 13" con chip M2, che segna la transizione ai chip Apple Silicon per il device, dal momento che la sua precedente revisione, risalente al 2020, era ancora dotata di un chipset Intel.

Sfortunatamente, alla WWDC il colosso di Cupertino non aveva dato alcuna data d'uscita certa per il laptop, forse a causa dei problemi produttivi per i Macbook Pro causati dai lockdown delle città cinesi di Pechino e di Shanghai. Oggi, però, le cose sono cambiate: Apple, infatti, ha finalmente fornito una data di inizio dei preordini del portatile di nuova generazione.

Il Macbook Pro M2 da 13" sarà ordinabile dal 17 giugno, dunque da venerdì, e i primi clienti ad ordinarlo lo riceveranno a casa o al proprio Apple Store di fiducia a partire dal 24 giugno prossimo, ad una sola settimana di distanza dall'inizio dei preordini del device. In precedenza, Apple aveva spiegato che il dispositivo sarebbe stato lanciato a luglio, perciò sembra che le catene produttive siano riuscite a riprendersi più rapidamente di quanto previsto da Cupertino.

Vi ricordiamo comunque che il Macbook Pro M2 da 13" non cambierà design rispetto ai modelli del 2020 e del 2018 e che dunque non integrerà il notch già presente su Macbook Pro M1 e sui Macbook Air M2. Inoltre, il device manterrà la touchbar integrata con la versione del 2018 del laptop. Le due tinte in cui il dispositivo sarà disponibile sono Silver e Space Gray.

L'unica novità di peso del laptop è dunque l'integrazione del chip M2 sotto la scocca: quest'ultimo, stando a quanto riporta la stessa Apple, avrà una CPU più veloce del 18% rispetto al chip M1, una GPU più veloce del 35% e un Neural Engine con prestazioni superiori del 40%. Inoltre, il chip M2 supporta fino a 24 GB di memoria unificata e uno storage SSD fino a 2 TB.